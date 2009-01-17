Разработать скрипт севиса блогов

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует разработка скрипта блогов, где каждый может создать себе блог на поддомене. И изменить из панели свой дизан или загрузить готовый. Так же из модулей должен быть файловый архив.

Готовые скрипты не нужны, интересует написание с нуля. Пишите цены и сроки.

15 лет назад
maximixer
М.С 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Создать простейший сайт

    Необходимо создать простейший сайт с интересным и наглядным дизайном и сверстать его. Схематичный пример дизайна: http://weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/45053.html#item . То есть соотношение графики/информации должно быть таким же. Всего четыре страницы(четыре кнопки наверху). Основной функционал - заполнение формы(после ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание простого сайта на 8 страниц

    $100

    Тематика: информация о строительной деятельности компании. Шапка сайта должна состоять из: 1. Название компании. 2. Речевка: «С нашей компанией любая работа спорится». 3. Перечень страниц: Главная, дизайн, услуги, фотогалерея, цены, Сметный калькулятор, полезные советы, контакты. 4. Фон синий, на этом фоне рисунок от страницы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка + свой двиг

    $500

    Сайт для фирмы по продаже светового оборудования (дискотеки и т.п.) — дизайн цвета с насыщенностью 70% остальное ваша фантазия — верстка Все стили вынести в css забейте на правильное отображение в ie — это зло SEO Friendly — программная часть !!!полностью написать ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Фансайт игры EVE Online

    $200

    Фансайт игры EVE Online "под ключ" Официальный сайт игры http://eve-online.com/ http://www.eve-online.com/community/toolkit.asp домен фансайта everussia.ru задача: дизайн, верстка, админка. цветовая гамма - аналогично официальному сайту.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайтик на Joomla

    $50

    Нужен сайтик на Joomla: 1 ЧПУ 2 Модуль магазин с выводом рекомендуемых и новинок на главной странице 3 Виджеты (чтоб самому можно было вставить в блок текст, html, php) 4 Встроенный форум Плюс прикрутить простенький диз (6 блоков с простым ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка городского портала

    Добрый день! Кто может взяться за такую вот работку?: на ДЛЕ либо СОБСТВЕННОМ движке ( если другой движ, пишите почему ) сделать ресурс городского портала всяких примочек типа погода, курсы валют и т.д. цеплять не нужно, другими словами ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на CMS ModX

    Я уже объявлял подобный конкурс, но человек выигравший его попросту исчез. Поэтому снова открываю проект. Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет ...

    MODX
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Туристичекий портал (похожий iglobe.ru)

    Создание тур.портала с информацией для путешественников - продажа билетов, гостиниц, информационный портал (возможность поиска информации по странам, городам), форум. Подробное ТрЗ в excell готовы выслать на мейл при получении заявки на эл. адрес [email protected] Требования к ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна срочно копия сайта biletoff.ru

    Приветствую всех. Нужна точная копия по функционалу сайта www.biletoff.ru с другим дизайном. Времени даю максимум 2 недели. Жду предложений сюда или на [email protected] ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ СООБЩЕНИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ БУДУТ СРАЗУ УДАЛЕНЫ.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад