Разработать скрипт севиса блогов

Интересует разработка скрипта блогов, где каждый может создать себе блог на поддомене. И изменить из панели свой дизан или загрузить готовый. Так же из модулей должен быть файловый архив.

Готовые скрипты не нужны, интересует написание с нуля. Пишите цены и сроки.