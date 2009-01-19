Модернизация и установка вики-движка MediaWiki

Хочу личную Википедию (без её контента, разумеется) с точно таким же интерфейсом и функциями, как у http://ru.wikipedia.org, для заливки моего собственного контента. Обязательна возможность закачивания и размещения картинок, шаблонов, категорий и прочего нормального вики-инструментария, сохранение истории изменений. В идеале - чтобы я при работе со статьями и картинками вообще "забывал", что я не в Википедии.

Кроме имеющихся функций необходимо следующее:

- Регулировка прав доступа к сайту и контенту. По умолчанию - только из-под логина-пароля.

- Возможность полного бэкапа базы всего контента с сервера на локальный компьютер (чтобы можно было из копии перезалить движок и базу).

- Возможность превращения и скачивания статьи в форматах txt (плейн текст без илл.), и doc и pdf - с сохранением форматирования и оформления (включая соразмерные превьюшки картинок прямо внутри файла). То есть внизу, в левом меню страницы, должны быть три иконки - txt, doc и pdf. Закачал, раскрыл - получил готовую оформленную статью, последнюю версию.

Домен есть. Хостинг предполагается на Мастерхосте (нужно будет выбрать подходящий тариф - чтоб не тормозило, но и не переплачивать). Инструкция и файлы по установке движка: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_MediaWiki

Выберу того, кто продемонстрирует, что понимает, за что берётся, и предложит адекватную сумму и сроки. Оплата в Москве, наличными рублями.