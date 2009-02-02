В стабильный проект (работаем с 2009 года) Мемоид.ру требуется аналитическая журналистика по актуальным трафикогенерирующим темам (кроме желтухи). Не реклама, не SEO, не компромат, не пиар-тексты, не копирайтинг. Если коротко — проект основан на текстах-гибридах между ...