nickpo

Николай Попов nickpo

 
53 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Требуется аналитик

    В стабильный проект (работаем с 2009 года) Мемоид.ру требуется аналитическая журналистика по актуальным трафикогенерирующим темам (кроме желтухи). Не реклама, не SEO, не компромат, не пиар-тексты, не копирайтинг. Если коротко — проект основан на текстах-гибридах между ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналитическая журналистика. Не SEO.

    Требуется аналитическая журналистика по актуальным трафикогенерирующим темам. Не реклама, не SEO, не чернуха-компромат, не пиар-тексты, не копирайтинг. Если коротко - проект основан на текстах-гибридах между журналистикой и Википедией. В смях подобное обычно называется "бэкграунд", "бэк". ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интерактивный сайт на Друпале

    Есть вменяемый заказчик (я), представление о концепции сайта (похоже на блог, но не блог, гибрид с элементами форума и страничкой-визиткой компании). Есть домен+хостинг+установленный Друпал. Есть нарисованная морда и исходник темы (увы, вордпрессовской, то есть механически ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модернизация и установка вики-движка MediaWiki

    Хочу личную Википедию (без её контента, разумеется) с точно таким же интерфейсом и функциями, как у http://ru.wikipedia.org, для заливки моего собственного контента. Обязательна возможность закачивания и размещения картинок, шаблонов, категорий и прочего нормального вики-инструментария, сохранение ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад