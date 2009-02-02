В стабильный проект (работаем с 2009 года) Мемоид.ру требуется аналитическая журналистика по актуальным трафикогенерирующим темам (кроме желтухи). Не реклама, не SEO, не компромат, не пиар-тексты, не копирайтинг. Если коротко — проект основан на текстах-гибридах между ...
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется аналитическая журналистика по актуальным трафикогенерирующим темам. Не реклама, не SEO, не чернуха-компромат, не пиар-тексты, не копирайтинг. Если коротко - проект основан на текстах-гибридах между журналистикой и Википедией. В смях подобное обычно называется "бэкграунд", "бэк". ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть вменяемый заказчик (я), представление о концепции сайта (похоже на блог, но не блог, гибрид с элементами форума и страничкой-визиткой компании). Есть домен+хостинг+установленный Друпал. Есть нарисованная морда и исходник темы (увы, вордпрессовской, то есть механически ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Хочу личную Википедию (без её контента, разумеется) с точно таким же интерфейсом и функциями, как у http://ru.wikipedia.org, для заливки моего собственного контента. Обязательна возможность закачивания и размещения картинок, шаблонов, категорий и прочего нормального вики-инструментария, сохранение ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад