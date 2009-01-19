Создать сайт по продаже книги (дизайн и верстка)

ОЧЕНЬ РЕДКО БЫВАЕТ НА СВЯЗИ! Именно поэтой причине месяц не могу закончить проект - Александра нет на связи, а без его участия проект не закончишь. Это раз. ------ Кроме того, если не хотели завершать со мной проект - мог ли бы сразу так и сказать, а не кормить "завтраками". В третьих (насчёт дизайна) - проект дизайна был утвержден сразу! Почти месяц назад! Почему же о его недостатках я узнал только сейчас? ------ И ещё: 100$ в начале обговаривалась как цена за дизайн. А вёрстка и программирование, которое было выполнено?