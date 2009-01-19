Создать сайт по продаже книги (дизайн и верстка)

Сайты «под ключ»Закрыт45 заявок637 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные разделы:

1. Главная

2. Содержание книги

3. Вопрос-ответ

4. Заказать книгу (необходимо программирование данного блока, чтобы выписывался счет на оплату средств с электронного кошелька клиента, а после этого на электронный адрес отправлялась электронная версия книги).

Должно работать с различными электронными системами.

5. От автора

Кнопка заказать должна быть доступна везде.

Пишите предложения здесь с указанием цены и сроков.

Если что то непонятно в личку, ответы буду публиковать здесь

15 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$250
5 дней
ОЧЕНЬ РЕДКО БЫВАЕТ НА СВЯЗИ! Именно поэтой причине месяц не могу закончить проект - Александра нет на связи, а без его участия проект не закончишь. Это раз. ------ Кроме того, если не хотели завершать со мной проект - мог ли бы сразу так и сказать, а не кормить "завтраками". В третьих (насчёт дизайна) - проект дизайна был утвержден сразу! Почти месяц назад! Почему же о его недостатках я узнал только сейчас? ------ И ещё: 100$ в начале обговаривалась как цена за дизайн. А вёрстка и программирование, которое было выполнено?
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