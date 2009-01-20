Создать флеш-сайт

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок358 просмотров
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Сделать практически аналогичный http://p_ers_ona_lno.com/p_flash/index.html ( черточки убрать ). Только менюшки меньше сделать. Цвета другие взять.

Срок 1-2 недели.

Картинки, текст будет предоставлен.

15 лет назад
iNd
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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