Создать флеш-сайт

Хочу личную Википедию (без её контента, разумеется) с точно таким же интерфейсом и функциями, как у http://ru.wikipedia.org, для заливки моего собственного контента. Обязательна возможность закачивания и размещения картинок, шаблонов, категорий и прочего нормального вики-инструментария, сохранение ...