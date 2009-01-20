Создать флеш-сайт

Создать сайт-визитку Самый минимальный-стандартный "набор" Каталог на 200 позиций, разделы статьи, вопрос ответ, контакты, и т.д. +систему управления контент полностью есть в електронном виде. ИСПОЛНИТЕЛИ ТОЛЬКО ИЗ КИЕВА В ПРЕДЛОЖЕНИИИ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ предоплата 50%, остальное-договоримся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать практически аналогичный http://p_ers_ona_lno.com/p_flash/index.html ( черточки убрать ). Только менюшки меньше сделать. Цвета другие взять.
Срок 1-2 недели.
Картинки, текст будет предоставлен.
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