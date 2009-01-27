J1.0.5 vm 1.0.15 Настроен поиск по типам. Нужно добавить условия, чтобы если поле SELECT пустое не производить выборку по типу.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
J1.0.5 vm 1.0.15 Настроен поиск по типам. Нужно добавить условия, чтобы если поле SELECT пустое не производить выборку по типу.
Поправить JS-скрипт dtree. Необходимо из левого меню на сайте directgifts.ru сделать точную копию меню с сайта vip.perpres.ru
Нужен PHP-программист для работы в команде. Работа удаленная. В основном создание веб-приложений. Оплата сдельная. Необходимы знания: PHP, MySQL. Подробности в личке.
Сделать практически аналогичный http://p_ers_ona_lno.com/p_flash/index.html ( черточки убрать ). Только менюшки меньше сделать. Цвета другие взять. Срок 1-2 недели. Картинки, текст будет предоставлен.