iNd

Ильдар Ко iNd

 
44 годаРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Группа разработчиков

Любые работы в области сайтостроения.

[ Работает группа разработчиков ]

Отзывы фрилансеров
azsoft
45 летАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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:)
Выполнил быстро и добросовестно. Сразу же приступил к работе. Доволен.
Ответный отзыв