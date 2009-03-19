Информационный сайт-визитка

Грамотно, своевременно, без особого напряга меня как заказчика, выполнил всю работу +без всяких проблем на "человеческих" отношениях помог решить ряд вопросов не относящихся к данному проекту. Общаться с ним легко, с юмором - приколами что еще сказать? я доволен, советую иметь дело с Константином