Информационный сайт-визитка

Сайты «под ключ»Завершен8 заявок500 просмотров
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15 лет назад
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
JY
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$300
20 дней
Заказ был выполнен быстро, качественно, профессионально с учетом всех моих, иногда «нестандартных» :) пожеланий. По работе оценка 5+ (по пятибальной шкале). Без отрыва от работы над данным проектом, помогла решить ряд тех вопросов не связанных с этим проектом я доволен, советую сотрудничать с Юлей
С заказчиком было приятно работать, можно доверять.
MW_Studio
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
10 дней
Грамотно, своевременно, без особого напряга меня как заказчика, выполнил всю работу +без всяких проблем на "человеческих" отношениях помог решить ряд вопросов не относящихся к данному проекту. Общаться с ним легко, с юмором - приколами что еще сказать? я доволен, советую иметь дело с Константином
Отличная постановка задачи и своевременная оплата.
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