Информационный сайт-визитка

Нужен сайт-визитка,с выполнением ФС,лого,3-6 страниц.Инженерная компания у которой отделы продаж:ГОРХОЛОД,ГОРТЕПЛО,ГОРВОЗДУХ с переходом на сайты компании: www.gorholod.ru www.4ucto.ru www.gorteplo.com предпочтение работы с командой сроки 4 дня(+1) Гарантированная оплата Возможна предоплата после обсуждения концепции
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Создать сайт-визитку
Самый минимальный-стандартный "набор"
Каталог на 200 позиций, разделы статьи, вопрос ответ, контакты, и т.д.
+систему управления
контент полностью есть в електронном виде.
ИСПОЛНИТЕЛИ ТОЛЬКО ИЗ КИЕВА
В ПРЕДЛОЖЕНИИИ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ
предоплата 50%, остальное-договоримся
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