ГОР Инжиниринг

$170
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок196 просмотров
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Нужен сайт-визитка,с выполнением ФС,лого,3-6 страниц.Инженерная компания у которой отделы продаж:ГОРХОЛОД,ГОРТЕПЛО,ГОРВОЗДУХ с переходом на сайты компании: www.gorholod.ru www.4ucto.ru www.gorteplo.com

предпочтение работы с командой

сроки 4 дня(+1)

Гарантированная оплата

Возможна предоплата после обсуждения концепции

15 лет назад
gorholod
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв