Простой сайт под ключ

Сделал все классно и быстро, постоянно был на связи, учитывая сжатые сроки заказа (сайт с "нуля") работал в выходные. Очень ответственный, работой я доволен. Рекомендую всем, дал ему заказ на баннеры и на более сложный проект. Еще хочу отметить самостоятельность, советует как сделать лучше. Чувствуется хороший опыт и знания. Молодцы Константин и Вячеслав! Спасибо за работу