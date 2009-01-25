Простой сайт под ключ

Сайты «под ключ»Завершен69 заявок679 просмотров
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Сделать аналог http://www.franshiza.dom.ru/ с простой системой управления под ключ

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
qvgroup
Qvgroup 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва
15 лет назад
$60
2 дня
Сделал все классно и быстро, постоянно был на связи, учитывая сжатые сроки заказа (сайт с "нуля") работал в выходные. Очень ответственный, работой я доволен. Рекомендую всем, дал ему заказ на баннеры и на более сложный проект. Еще хочу отметить самостоятельность, советует как сделать лучше. Чувствуется хороший опыт и знания. Молодцы Константин и Вячеслав! Спасибо за работу
Четко поставлена задача. Оплата вовремя
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