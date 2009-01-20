Нужно 2 сайта "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок374 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Особого дизайна (картинки, графика) не нужно. Упор на логичность представления информации.

Нужно по стилю похожее вот на это:

Первый сайт: rtpromo.ru, promo-mediasite.ru

Второй сайт: media-sfera.com

Есть блок-схема страницы (где какие элементы находятся), главная и внутренние различаются незначительно, есть краткое ТЗ (1 лист А4.) Нужно нарисовать их, без графики. Есть логотипы для каждого сайта.

Показать мне, внесем корректировки (сложно все равно понять по описанию что нужно получить, но см. примеры выше приведенные, вот такое нужно "по духу"), нарежете.

Потом нарезать и прикрутить к CMS (функционал простой: статьи, обратная связь). CMS - на ваш выбор.

В личку просьба не писать, пишите здесь (предложения скрыты от других пользователей).

Пишите цену за каждый сайт, CMS, сроки разработки, ссылки на портфолио.

В стране кризис, денег нет, поэтому просьба не писать предложения выше 100уе за сайт.

Я хорошо понимаю, что работы всего на 2 дня, поэтому - не больше 100уе. Выбираю по цене и вашей возможности сделать похожие сайты.

Если хотите, предоплата 50%.

15 лет назад
Teamleader
Анатолий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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