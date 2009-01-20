Нужно 2 сайта "под ключ"

Сделать практически аналогичный http://p_ers_ona_lno.com/p_flash/index.html ( черточки убрать ). Только менюшки меньше сделать. Цвета другие взять. Срок 1-2 недели. Картинки, текст будет предоставлен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особого дизайна (картинки, графика) не нужно. Упор на логичность представления информации.
Нужно по стилю похожее вот на это:
Первый сайт: rtpromo.ru, promo-mediasite.ru
Второй сайт: media-sfera.com
Есть блок-схема страницы (где какие элементы находятся), главная и внутренние различаются незначительно, есть краткое ТЗ (1 лист А4.) Нужно нарисовать их, без графики. Есть логотипы для каждого сайта.
Показать мне, внесем корректировки (сложно все равно понять по описанию что нужно получить, но см. примеры выше приведенные, вот такое нужно "по духу"), нарежете.
Потом нарезать и прикрутить к CMS (функционал простой: статьи, обратная связь). CMS - на ваш выбор.
В личку просьба не писать, пишите здесь (предложения скрыты от других пользователей).
Пишите цену за каждый сайт, CMS, сроки разработки, ссылки на портфолио.
В стране кризис, денег нет, поэтому просьба не писать предложения выше 100уе за сайт.
Я хорошо понимаю, что работы всего на 2 дня, поэтому - не больше 100уе. Выбираю по цене и вашей возможности сделать похожие сайты.
Если хотите, предоплата 50%.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт15 лет назад
Создать сайт-визитку Самый минимальный-стандартный "набор" Каталог на 200 позиций, разделы статьи, вопрос ответ, контакты, и т.д. +систему управления контент полностью есть в електронном виде. ИСПОЛНИТЕЛИ ТОЛЬКО ИЗ КИЕВА В ПРЕДЛОЖЕНИИИ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ предоплата 50%, остальное-договоримсяСайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $170
Нужен сайт-визитка,с выполнением ФС,лого,3-6 страниц.Инженерная компания у которой отделы продаж:ГОРХОЛОД,ГОРТЕПЛО,ГОРВОЗДУХ с переходом на сайты компании: www.gorholod.ru www.4ucto.ru www.gorteplo.com предпочтение работы с командой сроки 4 дня(+1) Гарантированная оплата Возможна предоплата после обсуждения концепцииСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать полный аналог mp3 поисковика vpleer.ru или mp3dump.ws для поиска музыки по сайтам vkontakte.ru и zaycev.net Возможна покупка уже существующего движка Контакты: icq: 388236788 mail: [email protected]Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт букмекерской конторы с обязательным парсингом линии,требуются люди имеющие опыт работы в данной областиСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать аналог http://www.franshiza.dom.ru/ с простой системой управления под ключСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Все есть и шаблон и движок. - сайт mobilebee.org.ua - выдает ошибку. нужно исправитью и чтоб шаблон отображался верно Называйте цены Предложения закрытыСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим также шаблон и программирование. Оплата по Western Union.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Хочу личную Википедию (без её контента, разумеется) с точно таким же интерфейсом и функциями, как у http://ru.wikipedia.org, для заливки моего собственного контента. Обязательна возможность закачивания и размещения картинок, шаблонов, категорий и прочего нормального вики-инструментария, сохранение ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт для Студии Художественной Ковки, разработка логотипа. Как ориентир сайты:mkuznetsov.ru, sklevsha.ruСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт15 лет назад