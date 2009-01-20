Бизнес сайт+магазин

Сайты «под ключ»Закрыт47 заявок859 просмотров
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Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость.

особенности 1,2 раздела - поисковик, формы анкет, личный кабинет . все как на других сайтах агентств недвижимости.

Ну и возможность управлять сайтом(редактировать, добавлять, удалять).

Дизайн имеется, нужно сверстать и функционал. Тз прикрепленно

15 лет назад
grablik
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
RainKellevra
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$250
14 дней
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