Сделать вебсайт на недорогом хосте под ключ

Нужен вебсайт про рыбалку.

Мне нужно:

1) Простое управление на нем (чтобы мог создавать темы, вставлять рисунки и т.д.)

2) Приятный форум (желательно IPB)

3) Галерею прикрепленную

4) Помощь по настройке и работе на нем.

5) Гарантии, что все права собственности перешли ко мне и что вы не сможете им управлять.

6) Недорогой хост, чтобы было название подходящее, ну и плата не более 300р в год.

Плачу по договоренности. Желательно подешевле.

Было бы идеально если бы Вы смогли предложить идею мультиресурса, в данному случае плату увеличу.