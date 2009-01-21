Сделать вебсайт на недорогом хосте под ключ

Уважаемые специалисты, необходим редизайн сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен вебсайт про рыбалку.
Мне нужно:
1) Простое управление на нем (чтобы мог создавать темы, вставлять рисунки и т.д.)
2) Приятный форум (желательно IPB)
3) Галерею прикрепленную
4) Помощь по настройке и работе на нем.
5) Гарантии, что все права собственности перешли ко мне и что вы не сможете им управлять.
6) Недорогой хост, чтобы было название подходящее, ну и плата не более 300р в год.
Плачу по договоренности. Желательно подешевле.
Было бы идеально если бы Вы смогли предложить идею мультиресурса, в данному случае плату увеличу.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Необходимо разработать сайт. Дизайн сайта уже имеется. Доменное имя тоже. Сайт должен включать: • Регистрация/авторизация • Калькулятор расчета заказа • Форум • Новостные страницы • Страницы с каталогом продукции Необходимо разработать так, чтобы любой другой человек, не разбирающийся в программировании, мог свободно пользоваться внутренним интерфейсом сайта и добавлять/убирать фото, ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен сайт интернет -магазина , ничего высоко-бюджетного , желательно на базе бесплатных CMS можно на joomla. В качестве примера и тематики згодится вот это http://www.videomag.zp.ua/index.php , но с дизайном поновее.Жду предложений.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт15 лет назад
Особого дизайна (картинки, графика) не нужно. Упор на логичность представления информации. Нужно по стилю похожее вот на это: Первый сайт: rtpromo.ru, promo-mediasite.ru Второй сайт: media-sfera.com Есть блок-схема страницы (где какие элементы находятся), главная и внутренние различаются незначительно, есть краткое ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать практически аналогичный http://p_ers_ona_lno.com/p_flash/index.html ( черточки убрать ). Только менюшки меньше сделать. Цвета другие взять. Срок 1-2 недели. Картинки, текст будет предоставлен.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт15 лет назад
Создать сайт-визитку Самый минимальный-стандартный "набор" Каталог на 200 позиций, разделы статьи, вопрос ответ, контакты, и т.д. +систему управления контент полностью есть в електронном виде. ИСПОЛНИТЕЛИ ТОЛЬКО ИЗ КИЕВА В ПРЕДЛОЖЕНИИИ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ предоплата 50%, остальное-договоримсяСайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $170
Нужен сайт-визитка,с выполнением ФС,лого,3-6 страниц.Инженерная компания у которой отделы продаж:ГОРХОЛОД,ГОРТЕПЛО,ГОРВОЗДУХ с переходом на сайты компании: www.gorholod.ru www.4ucto.ru www.gorteplo.com предпочтение работы с командой сроки 4 дня(+1) Гарантированная оплата Возможна предоплата после обсуждения концепцииСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать полный аналог mp3 поисковика vpleer.ru или mp3dump.ws для поиска музыки по сайтам vkontakte.ru и zaycev.net Возможна покупка уже существующего движка Контакты: icq: 388236788 mail: [email protected]Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт букмекерской конторы с обязательным парсингом линии,требуются люди имеющие опыт работы в данной областиСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать аналог http://www.franshiza.dom.ru/ с простой системой управления под ключСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад