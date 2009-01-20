Дизайн+верстка сайта

Необходимо создать сайт на туристическую тему, дизайн + верстка, контент есть, всего 7 страниц. Просьба высылать свое портфолио, а также указывать свои тарифы и сроки на

1.дизайн сайта и

2. дизайн+верстка.

Просьба предложения без цены и срока не отправлять. Спасибо за понимание.

Предложения отправлять на почту: [email protected]