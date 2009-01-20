Социальная сеть!

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт62 заявки592 просмотра
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Здравствуйте, нужно сделать проекта социальную...

Она будет предназначенна для людей одного профиля со мной..это предпрениматели!!!!

ТЗ составлять я не умею, и этим Вы так же будете заниматся...

Проект расчитан на посещаемость более 20к в сутки!!!!

Писать все нужно с нуля или переделать другие движки соц. сети... Если нужно будет лицензию я куплю и она не будет входить в сумму бюджета!!!

Бюджет не большой 2000$

15 лет назад
figaro_vlad
NaN летСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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