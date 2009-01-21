Дизайн тур портала

Сайт для агентства недвижимости. Требования: дизайн ПРОСТОЙ и лаконичный, в тоже время стильный и удобный. Верстка кроссбраузерная. Движок либо друпал, либо неткат (есть лицензия). Возможность загрузки exel (csv) файла для наполнения или изменения базы недвижимости. ...