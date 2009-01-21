Сайт под ключ

Интернет-магазины, интернет-порталы, социальные сети! Интересуют готовые проекты с исходниками! Возможность Вами сделать редизайн будет приветствоваться!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для агентства недвижимости. Требования: дизайн ПРОСТОЙ и лаконичный, в тоже время стильный и удобный. Верстка кроссбраузерная. Движок либо друпал, либо неткат (есть лицензия). Возможность загрузки exel (csv) файла для наполнения или изменения базы недвижимости. Срок разработки – 2 недели. Тщательное тестирование на баги! От вас самое главное стоимость (адекватная) и портфолио. Оплата через сделку без риска.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Mne nuzhno sdelat web test na podobie etogo sajta - http://www.myiqqquiz.com/c130?C=7631 dolzno bit 4 raznih testa: 1. ekran razdelen na 9 kvadratikov, v kazhdom pokazivaetsa po kartinke, naprimer raznie bluda edi. Pokazivajutsa vse srazu i 4erez 10 ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо сделать портал уровня http://pegast.com.ua, http://teztour.com, http://anextour.ru. Интересует цена и сроки выполнения. Жду предложений!Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $700
Требуетя разработчик портала недвижимости. Пример сайта: gdeetotdom.ru (сделать то же самое, только с другим дизайном). Убедительная просьба указывать цену и сроки на выполнение проекта. Просьба не писать в личку!Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Приблизительное ТЗ вложено. Бюджет 5-10 тысяч рублей. Кто возьмется? Дизайн, вёрстку делаем мы. С вас установка на cms, настройка, программирование. Возможен вариант работы с DLE (если сможете, конечно).Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $800
Уважаемые специалисты, необходим редизайн сайта страхового агентства Амос, требуемые условия перенос старого контента на СМС платформу с удобным администрированием. Редизайн графики, сжатые сроки (максимум 1 неделя) Стоимость просьба указывать в предложениях. сайт_www.a-mos.ru_ При сообщении в личку будуте занесены в чёрный список.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $350
Создание проекта по техзаданию Требования были оговорены по ICQ Срок выполнения - 2 неделиСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создание сайта на примере следующих ресурсов предлагайте себя и свои варианты. Примеры(имеется ввиду возможности сайта,управление и т д): http://mainpeople.ru/Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт "под ключ" по тематике "грузоперевозки, услуги переезда, грузчиков" Пример www.logisticpartner.ru ( этот сайт нужно изменить )Сайты «под ключ»80 заявокЗакрыт15 лет назад
Некоммерческий ресурс "под ключ". Небольшие деньги Коммуникативная площадка экспертного сообщества по различным проблемматикам. необходимо разработать движок, возможно адаптировать существующие CMS несложный дизайн два слова о функциональности: - возможность выбора для посетителя территориальной зоны - города (тематика зон различная) - возможность регистрации ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад