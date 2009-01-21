Создание карточной игры типа очка!

Создание карточной игры свара!!!!Т.е. подсчет очков похож на очко . Все расчеты в игре происходят в системе webmoney.Конечно же необходимо автоматическое пополнение баланса,персональный аттестат имеется. В игре могут играть одновременно от 2 до 9 человек, при переходе по кону игры каждый может сделать ставку, ставки в одном кону могут делаться несколько раз

Дополнительные требования:

1) Сверх дизайна не требуется,т.е. он нужен простенький и светленький, весь упор на разработку игры.

2) Срок создания 1 месяц, если меньше то приветствуется.

3) Все создание игры происходит на моем домене.Я не хочу чувствовать себя слепым.

4) Разработчик должен быть хотя бы раз в день на связи.

5) Вся оплата системой webmoney либо по возможности при личной встрече.Либо через вебланс на край.

6) Никакие предоплаты не принимаются.Сделал, получил деньги.

7) Местоположение разработчика не имеет значения

8) Разработчик при первой непонятке должен обращаться именно ко мне а не к яндексу или словарям.

В принципе все. [email protected]

437354774

пишите в привате и всеми способами. буду смотреть на портфолио обязательно.