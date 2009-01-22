Делаем сайт и крутим.

Нужно сделать саит по теме ЭЛЕКТРОПРОЕТ, и всего порядка 32 ключей. Под каждый ключ будут написано по уникальной рубрике на саите.

Требуется 2 вещи.

1. Сделать на cms уникальный дизайн и хороший читаемый саит на котором будет карта саита, форум, поиск по саиту, и 1 элементы котоый можно посмотреть по ссылке http://www.elburo.ru/port/01/tech_center.html (всплывающий). Сам контент предоставляется разработчику. Еще нужен быстрый движек, чтобы саит не тормозил.

Также разработчик должен оптимизировать саит под поисковые системы по нужным ключам (около 32 шт).

2. Раскрутить по ключам (7шт) в топ 5 или топ 10 (обсуждается отдельно).

Ключи.

1. проект электроснабжения (4161)

2. электропроект (2900)

3. проект электрики (1794)

4. проектирование электроснабжения (1379)

5. электропроект квартиры (1058)

6. согласование электропроекта (980)

7. электропроект коттеджа (25)

Предпочтительнее, если данным проектом будет заниматься 1 человек. Если 2 разных не смертельно, но не хотелось бы. Бюджеты за саит и раскрутку разные.

За раскрутку с такой частотой предоплат НЕТ. Есть деньги, которые платятся по факту. Веб мани перечисляю, по факту вступления в топ перечисляю код потверждения. Аналогия с дизайном и разработкой самого ресурса. Дальше нужно поддерживать в топ 10 или топ 5, тоже естественно за умеренную плату.

Фирмы с бешенными ценами просьба не беспокоить!!! Внимание пишем цены, за которые возьмемся + портфоли и сроки.