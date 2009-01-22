Делаем сайт и крутим.

Сайт для тур фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать саит по теме ЭЛЕКТРОПРОЕТ, и всего порядка 32 ключей. Под каждый ключ будут написано по уникальной рубрике на саите.
Требуется 2 вещи.
1. Сделать на cms уникальный дизайн и хороший читаемый саит на котором будет карта саита, форум, поиск по саиту, и 1 элементы котоый можно посмотреть по ссылке http://www.elburo.ru/port/01/tech_center.html (всплывающий). Сам контент предоставляется разработчику. Еще нужен быстрый движек, чтобы саит не тормозил.
Также разработчик должен оптимизировать саит под поисковые системы по нужным ключам (около 32 шт).
2. Раскрутить по ключам (7шт) в топ 5 или топ 10 (обсуждается отдельно).
Ключи.
1. проект электроснабжения (4161)
2. электропроект (2900)
3. проект электрики (1794)
4. проектирование электроснабжения (1379)
5. электропроект квартиры (1058)
6. согласование электропроекта (980)
7. электропроект коттеджа (25)
Предпочтительнее, если данным проектом будет заниматься 1 человек. Если 2 разных не смертельно, но не хотелось бы. Бюджеты за саит и раскрутку разные.
За раскрутку с такой частотой предоплат НЕТ. Есть деньги, которые платятся по факту. Веб мани перечисляю, по факту вступления в топ перечисляю код потверждения. Аналогия с дизайном и разработкой самого ресурса. Дальше нужно поддерживать в топ 10 или топ 5, тоже естественно за умеренную плату.
Фирмы с бешенными ценами просьба не беспокоить!!! Внимание пишем цены, за которые возьмемся + портфоли и сроки.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Сайт каталог доской объявлений для строительных фирм на сайте можно размещать организации как на платной так и на бесплатной основе. www.izhrem.ruСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется создать сайт отвечающий следующим требованиям: 1. Создание сайта на каком-нить продвинутом CMS (типа Joomla и тп). 2. Возможность авторизации пользователей для разделения доступа к содержимому сайта 3. Создание фото и видео галерей - открытых и закрытых 4. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется человек с соответствующим опытом работы для создания и раскрутки до максимального уровня посещаемости сети из 100 сателлитов. Выслушаю предложения по деньгам и срокам.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим дизайн для сайта юмористического фестиваля. Дизайн - соответствующий теме - яркий, веселый. Сайт должен будет реализовываться на движке, чтобы поддерживать самые разные функции - показ видео, фотогалереи, обратная связь, админка для ведения сайта. Обязательно ...Сайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
http:// gagen . ru/ - аля такой. Сколько денег и срок ? На чем лучше делать ? Спасибо.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется интернет-магазин на joomla + шаблон на тему одежды. срок 3-4 дня макс.Завершен15 лет назад
- $500
Нужен обычный сайт со стандарным набором функций(инфо, контакты, обратная связь и тд.), но чтобы с него можно было просматривать видео но перед этим оплатив по смс или через другие системы оплаты. ICQ: 244129365Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Название сайта: Частная гостиница «Малахит» 2. Назначение сайта: Представление Заказчика в Интернет: Информация о гостинице, номера и услуги, цены, возможность бронирования. Кроме того представлена информация о курорте Геленджик: экскурсии по курорту, достопримечательности, объекты развлечений и отдыха, фотоальбом. Указан ...Закрыт15 лет назад
- $500
Создание карточной игры свара!!!!Т.е. подсчет очков похож на очко . Все расчеты в игре происходят в системе webmoney.Конечно же необходимо автоматическое пополнение баланса,персональный аттестат имеется. В игре могут играть одновременно от 2 до 9 ...Закрыт15 лет назад