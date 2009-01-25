u380volt

Pel Serg u380volt

 
38 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Статьи по теме стройка-электрика

    $50

    И так нужны статьи по теме стройка – электрика в любых количествах и объемах. Темы: Электромонтаж и все что с этим связанно; Проектирование электрики и все что с этим связанно. Электрика, подключение расчеты и все что касается электрики. Требования: Уникальность ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайтер

    $500

    Требуется рерайтер на постоянной основе. Для ведения раздела статей. На ресурсе по электрике. Исходники предоставляю. Оплата 0,8/1000. Требования по качеству высочайшие. По этому просьба напрасно не беспокоить. Человек нужне надежный, выпускающий материалы ежедневно. Оплата производиться также ежедневно. АСЯ 441-200-577 ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать или вкрутить готовую игру

    Есть ресур. Тема электрика. Хочу на этот ресурс поставить игру. Рассмотрю любые варианты. Объязательно по теме ресурса. По мимо прочего ирать нужно в он лайне. Аудитория разного возраста и пола. Пока понравились пазлы и типо тетриса.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется человек для модерации сайта и краскрутки

    $5000

    Требуется сотрудниик для модерации саита, на саите есть форум. Есть куча контента, который постоянно пополняется. Постоянно приходят новые идеи, по этому периодически в саит вносяться изменения. Соответственно человек нужен на 100% адеквартый и которого ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать 2 картинки

    $100

    Разаработать 2 картинки в 3д. На саит http://u380volt.ru в голову. Тема электромонтаж и проетирование электрки.Нужно отразить тему, сделать отличные и очень красивые 3д картинки и  самое галвно вписать в саит.http://www.elburo.ru  сдесь картинка, которая мне понравилась, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Делаем сайт и крутим.

    $1000

    Нужно сделать саит по теме ЭЛЕКТРОПРОЕТ, и всего порядка 32 ключей. Под каждый ключ будут написано по уникальной рубрике на саите. Требуется 2 вещи. 1. Сделать на cms уникальный дизайн и хороший читаемый саит на котором ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Электромонтаж. Статейники.

    Пишу статьи 20 штук. Нужно по тематике раскидать по 40 статейникам. В каждой статье будет по 3 сылки на саит. Статьи напишу совершенно разные. В случае оплаты за размещение статей, компенсирую, или нет- оплачу сам. Конечно ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Он-лайн обучение

    Ищу человека, способного меня обучить продвижению и раскрутке саитов. (Для собственного спокойствия) Наличие огромного количества реализованных проектов и четкое понимание того, что происходит и что нужно делать. Адекватного, сопкойного, умного, имеющего совободное время. Россия, города России. Все ответы ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад