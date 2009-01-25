Требуется написать 10 статей. Тема проект электроснабжения квартиры. Оплата 1/1000 По факту. Читаемость, униклаьность. 3000 знаков статья. 441 200 577 , все там
- $50Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
И так нужны статьи по теме стройка – электрика в любых количествах и объемах. Темы: Электромонтаж и все что с этим связанно; Проектирование электрики и все что с этим связанно. Электрика, подключение расчеты и все что касается электрики. Требования: Уникальность ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно написать 5 статей на заданные темы по электрике. Оплата 1/1000, уникальность, читаемость по заданным ключам. 3000 символов. 441-200-577Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется рерайтер на постоянной основе. Для ведения раздела статей. На ресурсе по электрике. Исходники предоставляю. Оплата 0,8/1000. Требования по качеству высочайшие. По этому просьба напрасно не беспокоить. Человек нужне надежный, выпускающий материалы ежедневно. Оплата производиться также ежедневно. АСЯ 441-200-577 ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть ресур. Тема электрика. Хочу на этот ресурс поставить игру. Рассмотрю любые варианты. Объязательно по теме ресурса. По мимо прочего ирать нужно в он лайне. Аудитория разного возраста и пола. Пока понравились пазлы и типо тетриса.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Требуется сотрудниик для модерации саита, на саите есть форум. Есть куча контента, который постоянно пополняется. Постоянно приходят новые идеи, по этому периодически в саит вносяться изменения. Соответственно человек нужен на 100% адеквартый и которого ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Внимание нужно оформить верхнюю часть саита 2 картинки вписать в дизайн, лучше 3д модели по теме электромонтаж u380volt.ru3D-графика20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Разаработать 2 картинки в 3д. На саит http://u380volt.ru в голову. Тема электромонтаж и проетирование электрки.Нужно отразить тему, сделать отличные и очень красивые 3д картинки и самое галвно вписать в саит.http://www.elburo.ru сдесь картинка, которая мне понравилась, ...3D-графика4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно сделать саит по теме ЭЛЕКТРОПРОЕТ, и всего порядка 32 ключей. Под каждый ключ будут написано по уникальной рубрике на саите. Требуется 2 вещи. 1. Сделать на cms уникальный дизайн и хороший читаемый саит на котором ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
Пишу статьи 20 штук. Нужно по тематике раскидать по 40 статейникам. В каждой статье будет по 3 сылки на саит. Статьи напишу совершенно разные. В случае оплаты за размещение статей, компенсирую, или нет- оплачу сам. Конечно ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу человека, способного меня обучить продвижению и раскрутке саитов. (Для собственного спокойствия) Наличие огромного количества реализованных проектов и четкое понимание того, что происходит и что нужно делать. Адекватного, сопкойного, умного, имеющего совободное время. Россия, города России. Все ответы ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад