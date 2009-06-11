Статьи по теме стройка-электрика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок364 просмотра

И так нужны статьи по теме стройка – электрика в любых количествах и объемах.

Темы:

Электромонтаж и все что с этим связанно;

Проектирование электрики и все что с этим связанно.

Электрика, подключение расчеты и все что касается электрики.

Требования:

Уникальность 100%

Авторские статьи, интересные для чтения. Проверяю статьи сам и неплохо разбираюсь в электрике, по этому не имеет смысла присылать материалы от чайников. Приветствуются статьи от профессионалов, для чайников.

Особенности:

Если у вас кто-то не купил статью или накрылся проект или же вы сами хорошо пишете статьи и разбираетесь в теме. Добро пожаловать. По чему бы если у вас есть свободное окно не написать статью, думаю в условиях кризиса, это вполне реально.

Склонен больше покупать готовые (переведенные), естественно, если они нигде еще не лежат.

441-200-577 (обсуждения лучше тут)

Оплата:

По факту предоставления.

Стоимость от 0,5-1 вмз за 1000 знаков, все зависимости от материалов и объемом.

Предупреждения:

В случае не уникальности, не читаемости или же просто - если человек не в теме, отправляю на доработку.

16 лет назад
u380volt
Pel 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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