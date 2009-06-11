Добрый день, нужны статьи объемом 2000 знаков на сегодняшний вечер. Оплата невысокая, поэтому заказ больше подходит для начинающих рерайтеров. Оплата в WMU, поэтому предпочтительность отдается рерайтерам с Украины.
Статьи по теме стройка-электрика
И так нужны статьи по теме стройка – электрика в любых количествах и объемах.
Темы:
Электромонтаж и все что с этим связанно;
Проектирование электрики и все что с этим связанно.
Электрика, подключение расчеты и все что касается электрики.
Требования:
Уникальность 100%
Авторские статьи, интересные для чтения. Проверяю статьи сам и неплохо разбираюсь в электрике, по этому не имеет смысла присылать материалы от чайников. Приветствуются статьи от профессионалов, для чайников.
Особенности:
Если у вас кто-то не купил статью или накрылся проект или же вы сами хорошо пишете статьи и разбираетесь в теме. Добро пожаловать. По чему бы если у вас есть свободное окно не написать статью, думаю в условиях кризиса, это вполне реально.
Склонен больше покупать готовые (переведенные), естественно, если они нигде еще не лежат.
441-200-577 (обсуждения лучше тут)
Оплата:
По факту предоставления.
Стоимость от 0,5-1 вмз за 1000 знаков, все зависимости от материалов и объемом.
Предупреждения:
В случае не уникальности, не читаемости или же просто - если человек не в теме, отправляю на доработку.
Заявки фрилансеров
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