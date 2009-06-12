2 SEO статьи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок414 просмотров

Нужно написать 2 статьи по 3000 символов каждая, в компьютерной тематики!

1я – «Антивирусная защита» плотность ключивиков (5-7%) Вторичные ключики разбросать по тексту (Лечение вирусов, Удаление вирусов, Установка антивируса)

2я – «Ремонт блоков питания» плотность теже (5-7%) статиья с упором на то что «МЫ» оказываем такую услугу, но по сути ремонт не рентабелен и проще купить новый в нашем интернет магазине «www….ru»

Оплата 300 wmR за 2 статьи

16 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Все очень качественно и в оговоренные сроки! Очень благодарен, Марии за помощь, обязательно обращусь еще!
Роман – один из лучших заказчиков! Четко поставленное задание, полная предоплата и положительные эмоции от сотрудничества. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать коммерческое предложение

    $10

    Здравствуйте,есть простое КП веб студии. Необходимо его доработать, исходя из задачи,задача- это заказ на разработку скрипта. необходимо: рассписать подробно бюджет с описанием или смета (можно совместить описание и стоимость) расходов. таку необходимо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поверхностный рерайт

    $100

    Нужен копирайтер/рарейтер для написания кратких обзоров, новостей и статей. Тематика туристическая. Жду заявок. В заявке четко указывайте цену за 1000 знаков

    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи, рерайт

    Нужны статьи (по 1000 знаков) по ключевым словам: Грейферы Барабаны крановые Тормоза крановые Мостовые краны

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент - путешествия

    $60

    Необходимо: по 15 сообщений по каждой стране от лица "западного туриста" на английском языке по 40-50 слов относительно впечатлений от первого лица о коммуникациях с местными жителями(об их привычках, менталитете, эмоциях, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прпидумать название для мотошколы

    $5

    Есть сайт мотошколы - http://motoshkola.com.ua. Сейчас название - ШЕМ (Школа Езды на мотоцикле). нужно придумать название, чтоб у людей асоциировалось с ПРОФИ. Что это школа, обучающая професиионально и все такое. Ну вообщем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнить контентом сайт ahova.by

    Требуются статьи для сайта www.ahova.by. Всего 12. названия находятся в левом меню. Видеонаблюдение, Досмотровые системы, и .т.д. Ключевые слова - это названия статей + монтаж, проектирование, техническое обслуживание, поставка оборудования. Сегмент ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад