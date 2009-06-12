2 SEO статьи

Нужно написать 2 статьи по 3000 символов каждая, в компьютерной тематики!

1я – «Антивирусная защита» плотность ключивиков (5-7%) Вторичные ключики разбросать по тексту (Лечение вирусов, Удаление вирусов, Установка антивируса)

2я – «Ремонт блоков питания» плотность теже (5-7%) статиья с упором на то что «МЫ» оказываем такую услугу, но по сути ремонт не рентабелен и проще купить новый в нашем интернет магазине «www….ru»

Оплата 300 wmR за 2 статьи