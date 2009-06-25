Контент - путешествия

Необходимо:

по 15 сообщений по каждой стране от лица "западного туриста" на английском языке по 40-50 слов относительно впечатлений от первого лица о коммуникациях с местными жителями(об их привычках, менталитете, эмоциях, курьезах).

страны: Россия, Украина, Египет, Индия, Япония, Китай, Таиланд, Вьетнам.

источники информации - НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ сайты, типа http://www.travelersfortravelers.com, слить с него отклики и скомпилировать(голая фантазия не подходит).

с ВАС: СРОКИ + СТОИМОСТЬ + ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

предложения без сумм "ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ" не рассматриваю.

P.S.

меня интересует именно КОМПИЛЯЦИЯ сообщений - написание текстов на основе ФАНТАЗИИ не интересует.