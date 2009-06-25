Контент - путешествия

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок306 просмотров

Необходимо:

по 15 сообщений по каждой стране от лица "западного туриста" на английском языке по 40-50 слов относительно впечатлений от первого лица о коммуникациях с местными жителями(об их привычках, менталитете, эмоциях, курьезах).

страны: Россия, Украина, Египет, Индия, Япония, Китай, Таиланд, Вьетнам.

источники информации - НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ сайты, типа http://www.travelersfortravelers.com, слить с него отклики и скомпилировать(голая фантазия не подходит).

с ВАС: СРОКИ + СТОИМОСТЬ + ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

предложения без сумм "ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ" не рассматриваю.

P.S.

меня интересует именно КОМПИЛЯЦИЯ сообщений - написание текстов на основе ФАНТАЗИИ не интересует.

16 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$120
3 дня
Все сделал согласно оговоренным требованиям + информировал о сроках. закажу еще.
Отличный заказчик, оплата вовремя, никаких проблем при сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад

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