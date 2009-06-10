Придумать название домена сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка1276 просмотров
#1$

Задача: Придумать незанятый домен в зоне .ru и .com для портала

Тематика – онлайн казино, игры на деньги

Обязательно(!) чтобы домен:

1) Был в зоне .ru и .com был доступен для регистрации на момент окончания конкурса.

1) Легко запоминался.

2) Был коротким (чем короче тем лучше).

2) Имя сайта должно быть однословным или двухсловным

3) Был однозначным при записи (без щ, ч, ш и других «сложных букв»).

4) Из названия было понятна суть сайта, или хотя бы тематика.

Источники вдохновения - http://top.owebmoney.ru/

ВАЖНО: Победитель будет выбран однозначно!

Победителю - 10 WMZ, участие не оплачивается.

Предложения, отправленные в приват НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Количество вариантов от 1 участника – не ограничено

указывайте срок и сумму – без этого я не смогу вас добавить

16 лет назад
wmz
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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