Придумать название домена сайта

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Задача: Придумать незанятый домен в зоне .ru и .com для портала

Тематика – онлайн казино, игры на деньги

Обязательно(!) чтобы домен:

1) Был в зоне .ru и .com был доступен для регистрации на момент окончания конкурса.

1) Легко запоминался.

2) Был коротким (чем короче тем лучше).

2) Имя сайта должно быть однословным или двухсловным

3) Был однозначным при записи (без щ, ч, ш и других «сложных букв»).

4) Из названия было понятна суть сайта, или хотя бы тематика.

Источники вдохновения - http://top.owebmoney.ru/

ВАЖНО: Победитель будет выбран однозначно!

Победителю - 10 WMZ, участие не оплачивается.

Предложения, отправленные в приват НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Количество вариантов от 1 участника – не ограничено

указывайте срок и сумму – без этого я не смогу вас добавить