Прпидумать название для мотошколы

$5
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  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок525 просмотров
#1$

Есть сайт мотошколы - http://motoshkola.com.ua.

Сейчас название - ШЕМ (Школа Езды на мотоцикле).

нужно придумать название, чтоб у людей асоциировалось с ПРОФИ.

Что это школа, обучающая професиионально и все такое. Ну вообщем нужно импровизировать))

Выберу вариант - заплачу 3$.

Пишите сразу по 5-10 вариантов, кто сколько родит))

Завтра определюсь и оплачу.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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