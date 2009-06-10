Прпидумать название для мотошколы

# 1 — $

Есть сайт мотошколы - http://motoshkola.com.ua.

Сейчас название - ШЕМ (Школа Езды на мотоцикле).

нужно придумать название, чтоб у людей асоциировалось с ПРОФИ.

Что это школа, обучающая професиионально и все такое. Ну вообщем нужно импровизировать))

Выберу вариант - заплачу 3$.

Пишите сразу по 5-10 вариантов, кто сколько родит))

Завтра определюсь и оплачу.