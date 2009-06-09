Нужны новости на садовую тему, 15 штук в день

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок415 просмотров

Нужны новости на садовую тему и тему ландшафтного дизайна - в идеале нужно знать английский и искать интересности в англоязычном интернете, переводить и пересылать.

Работа организована так: сначала вы высылаете материалы, которые нашли, я их одобряю, затем они уходят вам в работу.

Объем одной новости - 800-1000 знаков.

Требования к качеству - средние. Оплата - 5 WMZ в день. Работа на месяц, потом возможно продолжене сотрудничества.

Желательно интересоваться темой. Присылайте Ваши предложения, желательно на почту wade_seo(тут_собака)mail.ru

16 лет назад
wade_seo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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