Нужны новости на садовую тему, 15 штук в день

Нужны новости на садовую тему и тему ландшафтного дизайна - в идеале нужно знать английский и искать интересности в англоязычном интернете, переводить и пересылать.

Работа организована так: сначала вы высылаете материалы, которые нашли, я их одобряю, затем они уходят вам в работу.

Объем одной новости - 800-1000 знаков.

Требования к качеству - средние. Оплата - 5 WMZ в день. Работа на месяц, потом возможно продолжене сотрудничества.

Желательно интересоваться темой. Присылайте Ваши предложения, желательно на почту wade_seo(тут_собака)mail.ru