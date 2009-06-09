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Рекламная концепция, представление сайта
От Вас требуется: 5000 знаков креатива (описания рекламной концепции), в которых Вы изложите свое видение представления сайта lichiko.com* разным типам интернет-пользователей (новичкам, продвинутым итд). Нам не интересны предложения: можем создать группу в контакте или оставить сообщения на 1000 форумах, мы это можем сами. Нас интересуют новые идеи, как заинтересовать пользователя, заставить его думать, знать о нашем сайте.
Сроки проведения тендера: 9.06.09-20.06.09
От нас: победителю тендера мы предлагаем удаленную работу на 4-5 месяцев (развитие и реализация предложенных идеи). Оплата - 1000-2000 у.е./ месяц (график свободный).
О нас: компания занимается развитием и продвижением интернет-проектов на российском рынке, среди наших клиентов depositfiles.com.
* Кратко - lichiko.com - это русскоязычный сервис микроблогов. Более подробную информацию о том, как его позиционировать и подавать пользователям, хотелось бы услышать от Вас. Американский очень популярный аналог - twitter.com, историю развития которого обязательно нужно изучить перед подготовкой к тендеру. В концепции хотелось бы увидеть "оправдание" появления на российском рынке сервисов аналогичных американским: lichiko.com - twitter.com (vkontakte.ru - facebook.com), появление сервиса должно подаваться в позитивной ключе - пользователь получает сервис на родном языке, право выбора и т.д.
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