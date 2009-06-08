Придумать название компании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок473 просмотра
#1$

Компания будет заниматься продажей готовых веб решений(сайты, компоненты к ним,cms,контент и тд).

Слов web не должно фигурировать в названии.

По итогам предложений будет выбрано одно название.

16 лет назад
access-f
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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