Частный проект для Чернь Оли (perez_kolbasa)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка237 просмотров

Придумать текст для баннера.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

perez_kolbasa
Оля 
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
7 дней
Хорошая идея, отличное и оперативное исполнение. Рекомендую.
Прекрасный заказчик - доброжелательный, адекватный и пунктуальный. Спасибо за сотрудничество! С удовольствием поработаю с AlekartRu еще!

Заявки фрилансеров

perez_kolbasa
Оля 
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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