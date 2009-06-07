Автотема

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок350 просмотров

Требуется рерайтер для написания читаемых статей, на автомобильные темы, желательно с опытом.

Работа есть, предпочтение прошедшим тест, тест представляет рерайт страницы на нижеприведённой ссылке . Количество знаков не важно, главное чтобы был понятен смысл.

Писать на эл.почту.

http://www.motortalk.ru/node/356

Node.jsНаписание статей
16 лет назад
Chelninec
Слова 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров