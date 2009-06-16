Приватный проект для Магдалены Нетт (MagNetta)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки202 просмотра

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16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MagNetta
Нэтт 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Прекрасно справилась с заданием. Чётко, красиво, аргументированно, информативно и без лишних слов. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MagNetta
Нэтт 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад