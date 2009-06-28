Требуется заполнить два сайта статьями и новостями

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок287 просмотров

Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей)

Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. Пишите только здесь. приват читать не буду

16 лет назад
newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранные исполнители

FLASHone
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$15
5 дней
Polina_M
Polina 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$15
10 дней
Отличная работа, сделано быстро и качественно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

FLASHone
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Polina_M
Polina 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статья SEO тематики

    Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей: - Тематическая биржа ссылок - Автоматическая регистрация в каталогах - Мониторинг позиций сайта - Контекстная реклама ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать 13 статей о фондовых индексах

    13 фондовых индексов. На каждый индекс своя статья. На каждую статью 2-4 тыс. знаков (без пробелов). Указывайте стоимость за весь комплект статей и срок выполнения задания. Список индексов в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Заказ рерайта статьи для Довгаль Елены

    $2

    Статья: Витамин B2 Ключи: витамин b2 - 3% рибофлавин - 4% (учесть плотность) Исходники: http://www.sunduk.ru/Encycl/ChemFood/C004.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95101 http://riboflavin.x51.ru/ Объем: 1-1,5к Срок: 07.06.2009 подогнать по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент для сателлитов

    $10

    Два сайта магазинов. На каждый сайт: 1. Промо текст на главную страницу магазина 1600-1800 знаков без пробелов. 2. Короткие текстовые блоки по 150-200 знаков. Выводятся отдельно в тематических информационных блоках и не должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт большого количества текста

    Нужен рерайтер, очень хорошего уровня, для рерайта очень большого количества материала по туризму. Итак, у меня есть проекты по Испании, Кубе, Франции, Британии и т.д. Мой первый заказ это рерайт 160 ...

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт сотовых телефонов

    Интернет магазин сотовых телефонов есть разделы с "сухими" описаниями товаров, то есть технические данные. всего около 300 позиций нужно сделать рерайт, но человек нужен, естественно разбирающийся, понимающий в технике, умеющий написать к ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание, рерайтинг статей и оптимизация контента

    Необходимо провести комплекс мер по внутренней оптимизации сайта: Семантическое ядро уже сформировано (список ключевых слов по которым необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта); 1. Написать оптимизированную статью для Главной страницы сайта с ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 10 статей по тематике фильмы

    $20

    Нужны 10 (РАЗНЫХ) статей по тематике фильмы (фильмы онлайн, смотреть фильмы онлайн) - плана: http://telegraf.by/partners_news/style/37206.html (количество знаков достаточно 1000-1500) Уникальные статьи должны быть, рерайт или копирайт без разницы. Пишите 1 статью, если все ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поддержка сайта

    Ищу копирайтера для заполнения сайта контентом типа "о нас", составления различных промо текстов, описаний конкурсов и тд. Человек должен быть из города Минск для встреч.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад