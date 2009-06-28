Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей: - Тематическая биржа ссылок - Автоматическая регистрация в каталогах - Мониторинг позиций сайта - Контекстная реклама ...
Требуется заполнить два сайта статьями и новостями
Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей)
Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. Пишите только здесь. приват читать не буду
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