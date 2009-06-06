Рерайт большого количества текста

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  2. Копирайтинг
Закрыт61 заявка1171 просмотр

Нужен рерайтер, очень хорошего уровня, для рерайта очень большого количества материала по туризму.

Итак, у меня есть проекты по Испании, Кубе, Франции, Британии и т.д. Мой первый заказ это рерайт 160 000 знаков про Кубу. Вся информация разбита по разделам, разделы разбиты на статьи.

Вам нужно отрерайтить весь этот материал, очень качественно и на самом высоком уровне. Во-первых, тексты должны получиться очень красивые, простые и понятные. Во-вторых, уникальные. Я буду проверять весь материал по кусочкам, чтобы проверить на дубликаты. Материал, должен быть 100% уникальным.

Если, исполнитель хорошо справится с этим заказом, он получит заказ еще на 200 тысяч знаков по Испании.

Кратко ТЗ:

Тематика: История, Культура, здоровье, кухня и т.д. Все про Испанию.

Материал готов, разбит и оформлен.

Исходный материал: 160 000 знаков без пробелов.

На выходе должен получиться уникальный и красивый материал размером 150 000 знаков без пробелов.

Сроки называйте сами. Стоимость тоже называйте сами, но объем довольна таки большой, поэтому прошу Вас делать существенные скидки. Цены выше 1 доллара за 1000 знаков, не принимаются.

Оцениваю по цена\качество.

Чтобы оценить, то, как Вы работаете, выполните, пожалуйста, тестовое задание. Это обязательное условие. Маленький файл, который нужно отрерайтить прикреплен к проекту.

Отправляйте мне в личку, выполненное тестовое задание (я оценю качество), вашу цену за весь проект (см. выше) и сроки за весь проект.

С Уважением.

16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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