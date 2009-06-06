Интернет магазин сотовых телефонов есть разделы с "сухими" описаниями товаров, то есть технические данные. всего около 300 позиций нужно сделать рерайт, но человек нужен, естественно разбирающийся, понимающий в технике, умеющий написать к ...
Рерайт большого количества текста
Нужен рерайтер, очень хорошего уровня, для рерайта очень большого количества материала по туризму.
Итак, у меня есть проекты по Испании, Кубе, Франции, Британии и т.д. Мой первый заказ это рерайт 160 000 знаков про Кубу. Вся информация разбита по разделам, разделы разбиты на статьи.
Вам нужно отрерайтить весь этот материал, очень качественно и на самом высоком уровне. Во-первых, тексты должны получиться очень красивые, простые и понятные. Во-вторых, уникальные. Я буду проверять весь материал по кусочкам, чтобы проверить на дубликаты. Материал, должен быть 100% уникальным.
Если, исполнитель хорошо справится с этим заказом, он получит заказ еще на 200 тысяч знаков по Испании.
Кратко ТЗ:
Тематика: История, Культура, здоровье, кухня и т.д. Все про Испанию.
Материал готов, разбит и оформлен.
Исходный материал: 160 000 знаков без пробелов.
На выходе должен получиться уникальный и красивый материал размером 150 000 знаков без пробелов.
Сроки называйте сами. Стоимость тоже называйте сами, но объем довольна таки большой, поэтому прошу Вас делать существенные скидки. Цены выше 1 доллара за 1000 знаков, не принимаются.
Оцениваю по цена\качество.
Чтобы оценить, то, как Вы работаете, выполните, пожалуйста, тестовое задание. Это обязательное условие. Маленький файл, который нужно отрерайтить прикреплен к проекту.
Отправляйте мне в личку, выполненное тестовое задание (я оценю качество), вашу цену за весь проект (см. выше) и сроки за весь проект.
С Уважением.
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