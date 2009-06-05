Требуются авторы научных статей по теме Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов. ICQ 416521141
Поддержка сайта
Ищу копирайтера для заполнения сайта контентом типа "о нас", составления различных промо текстов, описаний конкурсов и тд. Человек должен быть из города Минск для встреч.
Заявки фрилансеров
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