SEO рерайтинг статей сайта. Гидроизоляция. 6 дней.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок199 просмотров

SEO рерайтинг статей сайта.

Есть сайт: gpstroy.com

Нужно сделать SEO рерайтинг статей, сохранив ТОЧНУЮ структуру разделов.

Изменить, где встречается название компании на "_Новая_компания_"

Расписать:

Title

Keywords

Description

Текст странички с выделением жирным ключевиков.

Ключевики уже выделены в тексте.

По-сути, нужен SEO рерайт статей + Title Keywords Description

SEO – ядро:

Основные ключи.

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В итоге хотелось бы получить один файл, в котором всё чётко разбито по страничкам, чтобы программисту было понятно что куда добавить.

Оплата WMR или YM.

Бюджеты более 70 WMZ не рассматриваются, не тратьте время.

Предложение рассматриваю "За проект под ключ", а не за кол-во знаков.

Предложения без конкретики не рассматриваю.

Сроки – до 6 раб. дней.

Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.

http://www.free-lance.ru/projects/?pid=218503&f=2

Проект закрыт, исполнитель выбран.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bloxa
Павел 
32 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$66
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, все оплатил без лишних проблем!

Заявки фрилансеров

bloxa
Павел 
32 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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