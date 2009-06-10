Надо несколько статей/обзоров тематика ПРОМЫШЛЕННОСТЬ размер 1300-1400 симв оплата 2$ за статью/обзор
SEO рерайтинг статей сайта. Гидроизоляция. 6 дней.
SEO рерайтинг статей сайта.
Есть сайт: gpstroy.com
Нужно сделать SEO рерайтинг статей, сохранив ТОЧНУЮ структуру разделов.
Изменить, где встречается название компании на "_Новая_компания_"
Расписать:
Title
Keywords
Description
Текст странички с выделением жирным ключевиков.
Ключевики уже выделены в тексте.
По-сути, нужен SEO рерайт статей + Title Keywords Description
SEO – ядро:
Основные ключи.
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В итоге хотелось бы получить один файл, в котором всё чётко разбито по страничкам, чтобы программисту было понятно что куда добавить.
Оплата WMR или YM.
Бюджеты более 70 WMZ не рассматриваются, не тратьте время.
Предложение рассматриваю "За проект под ключ", а не за кол-во знаков.
Предложения без конкретики не рассматриваю.
Сроки – до 6 раб. дней.
Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.
http://www.free-lance.ru/projects/?pid=218503&f=2
Проект закрыт, исполнитель выбран.
Выбранный исполнитель
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