Рерайт описаний

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен53 заявки733 просмотра

Здравствуйте! Ищу несколько исполнителей на рерайт описаний сериалов. Работа несложная, но объемная. Преимущество имеет автор, предложивший меньшую цену. Подробности в личной переписке.

16 лет назад
Csena
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

Astrajul
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
$20
10 дней
zhiliolga
Ольга 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$4
5 дней
Ответственный и аккуратный исполнитель. Все было выполнено точно в срок и соответствовало заявленным требованиям. Оригинальность работы высокая. Хочется порекомендовать как идеального исполнителя.

Заявки фрилансеров

Astrajul
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
zhiliolga
Ольга 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт для начинающих

    Здравствуйте. Необходим начинающий рерайтер. Объемы работы большие. Пишите ваши предложения и ICQ. Ориентируюсь на минимальные цены. Спасибо. Все предложения пишите здесь.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведение новостной ленты сайта финансовой тематики.

    Необходимо писать новости, обзоры, статьи для сайта занимающегося вводом выводом webmoney.(Рерайт) пример того что прийдется писать - http://moneynews.ru/, http://owebmoney.ru/ 2-3 новости в день, 2-3 статьи в неделю. работа постоянная, указывайте цены за ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание обзоров, превью, SEO текстов

    В связи с запуском интернет-магазина требуются авторы для написания обзоров, превью, SEO оптимизированных текстов, наполнения каталога и других материалов по теме Nintendo Wii, в дальнейшем по Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS. Требования ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Текст для сайта

    Ищу человека для написания текстов для моего сайта, уже имеется веб-дизайн шаблона. Нужен человек для небольшой корректировки шаблона и написания текста для всех страниц сайта. Около 10 страниц, текст должен быть актуальным и хорошо написанным, ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать и размножить статью

    $50

    Необходимо написать статью (не рерайт, чтобы не было никаких проблем с авторством) с названием что то типа "Безопасный обгон" объемом около 2 тыс.знаков. После этого ее необходимо размножить и разместить на сайтах ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад