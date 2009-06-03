Написать текст, используя ключевые слова

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Закрыт52 заявки547 просмотров

Нужно написать текст приветствие используя ключевые слова. Оплата 2 $ за 1000 знаков. Пишите кто готов взяться и свои контакты. Тематика продажа попугаев.

16 лет назад
Masha21
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров