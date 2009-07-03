Написать и размножить статью

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок374 просмотра

Необходимо написать статью (не рерайт, чтобы не было никаких проблем с авторством) с названием что то типа "Безопасный обгон" объемом около 2 тыс.знаков.

После этого ее необходимо размножить и разместить на сайтах статей, по Вашей базе.

В статье будет две ссылки на разные адреса одного сайта, тексты анкоров и ссылки я предоставлю исполнителю.

Указывайте цену и количество сайтов где статья будет размещена. Сроки не важны, ключевое значение - цена.

Личку не читаю, поэтому не тратьте время, пишите только здесь.

Пишите конкретно - никаких здравствуйте и готовы обсудить!

16 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
3 дня
Быстро, качественно, недорого!
При работе с Александром никаких проблем не возникло. Оплатил за работу после проверки предоставленного отчета, что означает человеку можно доверять. Сотрудничеством доволен. Успехов!

Заявки фрилансеров

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей

    Требуются рерайтеры для написания статей. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов. Тестовое задание - единое для всех. Написать рерайт статьи (материал находите самостоятельно) на тему - написание дипломов. Тех, кто не согласен на ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи. Концертная тематика.

    Для сайта http://5koncertov.ru/ требуется 2 уникально переработанные статьи: (лучше всего биографии): - Бритни Спирс - Элтон Джон Размер: 2 станицы формат А4 , шрифт 11 в ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт статьи

    Требуется 3 рерайта статьи находящейся во вложении, объем итогового рерайта должен быть 2500 символов без пробелов. Срок до завтра. Плачу за каждую статью 1,5 $.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Креативные тексты для контекстной рекламы

    Запускается рекламная кампания проекта быстрых сообщений - мини блога, что-то похожее на твитер. Нужен человек для написания интересных, "цепляющих" заголовков и обьявлений для контекстной рекламы. Кто заинтересован - пииште свои цены, сроки, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Уроки по фотошопу, флешу или корелу

    Сайт www.mgraphics.ru Требуются уникальные уроки по фотошопу, флешу или корелу. 1-2 урока в неделю. Ищется несколько исполнителей, можно на один из продуктов. Обязательно ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад