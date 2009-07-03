Написать и размножить статью

Необходимо написать статью (не рерайт, чтобы не было никаких проблем с авторством) с названием что то типа "Безопасный обгон" объемом около 2 тыс.знаков.

После этого ее необходимо размножить и разместить на сайтах статей, по Вашей базе.

В статье будет две ссылки на разные адреса одного сайта, тексты анкоров и ссылки я предоставлю исполнителю.

Указывайте цену и количество сайтов где статья будет размещена. Сроки не важны, ключевое значение - цена.

Личку не читаю, поэтому не тратьте время, пишите только здесь.

Пишите конкретно - никаких здравствуйте и готовы обсудить!