Рерайт статьи

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Завершен2 заявки186 просмотров

Требуется 3 рерайта статьи находящейся во вложении, объем итогового рерайта должен быть 2500 символов без пробелов. Срок до завтра. Плачу за каждую статью 1,5 $.

16 лет назад
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Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Junick
Julia 
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Прекрасный исполнитель, заказ выполнен очень качественно и с опережением срока. Работа в удовольствие.
Очень приятно было поработать с Антоном. Отличный заказчик и просто приятный в общении человек!

Заявки фрилансеров

Junick
Julia 
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад