Написание обучающих статей CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок210 просмотров

Сайт www.detalk.ru

Требуются статьи на различные системы управления сайтом.

1-2 статьи в неделю на каждую CMS.

Ищется несколько исполнителей.

Обязателен грамотный русский язык, умение излагать свое мнение и быть спецом в одной из CMS.

Сразу пишите ориентировочную цену за одну статью, и в чем именно вы специалист.

Написание статей
16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров