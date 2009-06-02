Написание обучающих статей CMS

Сайт www.detalk.ru

Требуются статьи на различные системы управления сайтом.

1-2 статьи в неделю на каждую CMS.

Ищется несколько исполнителей.

Обязателен грамотный русский язык, умение излагать свое мнение и быть спецом в одной из CMS.

Сразу пишите ориентировочную цену за одну статью, и в чем именно вы специалист.