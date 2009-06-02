Рерайт для начинающих

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Завершен28 заявок569 просмотров

Нужен срочный рерайтинг статей на автотематику. Прошу указать стоимость за 1000 знаков.

16 лет назад
Csena
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
$20
1 день
Сотрудничество с Оксаной только порадовало меня. Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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