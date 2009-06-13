Требуется развить начатый мной сценарий флеш игры-квеста по духу наиболее близкой к книге "Код Давинчи".

Основная работа состоит в том, что бы придумывать различные квесты и загадки на заданную тему и уметь их красиво преподнести в нужном ракурсе.

от Вас:

1. Портфолио. Работы подобного плана. Или хотя бы косвенно пересекающиеся. Дайте, плз, ссылку на то, что считаете нужным показать в вашем портфолио.

2. Рабочий настрой. Ответственность.

3. Интерес к тайнам, загадкам, тайной символике, мифологии и всему подобному (как минимум Дэн Браун должен быть прочитан).

4. Наличие отзывов.

5. Твердое знание русского языка.

6. Способность отличить ямб от хорея. Это пригодится, когда нужно будет писать небольшие двустишия.

8. Развитая способность мыслить нестандартно, находить закономерности среди хаоса.

7. Круглосуточное, ну хотя бы третьсуточное пребывание онлайн. Что б можно было пообщатся в процессе.

9. Игромания. Увлеченность флеш играми. И понимание, что можно реализовать флешом.

10. Ну и последнее по порядку, но не по значению, что от Вас потребуется - нажать нужную клавишу и показать результат.

Ваши ответы скрыты от посторонних глаз...