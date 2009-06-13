Сценарий флеш игры-квеста

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок460 просмотров

Требуется развить начатый мной сценарий флеш игры-квеста по духу наиболее близкой к книге "Код Давинчи".

Основная работа состоит в том, что бы придумывать различные квесты и загадки на заданную тему и уметь их красиво преподнести в нужном ракурсе.

от Вас:

1. Портфолио. Работы подобного плана. Или хотя бы косвенно пересекающиеся. Дайте, плз, ссылку на то, что считаете нужным показать в вашем портфолио.

2. Рабочий настрой. Ответственность.

3. Интерес к тайнам, загадкам, тайной символике, мифологии и всему подобному (как минимум Дэн Браун должен быть прочитан).

4. Наличие отзывов.

5. Твердое знание русского языка.

6. Способность отличить ямб от хорея. Это пригодится, когда нужно будет писать небольшие двустишия.

8. Развитая способность мыслить нестандартно, находить закономерности среди хаоса.

7. Круглосуточное, ну хотя бы третьсуточное пребывание онлайн. Что б можно было пообщатся в процессе.

9. Игромания. Увлеченность флеш играми. И понимание, что можно реализовать флешом.

10. Ну и последнее по порядку, но не по значению, что от Вас потребуется - нажать нужную клавишу и показать результат.

Ваши ответы скрыты от посторонних глаз...

16 лет назад
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$60
5 дней
С очень сложным проектом, в котором нужно было выдерживать определенную стилистику, писать стихи, продумывать сценарий, придумывать квесты, проявить некоторые специфические знания и общую эрудицию справилась на отлично в короткий срок. Спасибо.
Было очень приятно работать с Владиславом Четкое ТЗ, моментальная оплата + приятное общение Рекомендую как честного, внимательного и ответственного заказчика

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Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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