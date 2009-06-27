Наполнение F.A.Q по 1С

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Завершен7 заявок202 просмотра

Необходимо наполнить базу знаний 1С: http://1c.svetozor.ru/knowledgebase.php

Для начала нужно будет добавить 100 вопросов-ответов, примеры вопросов-ответов модно посмотреть по той же ссылке. Если тексты вопросов-ответов будут браться с других источников интернета, то желательно модифицировать их текст, чтобы не было плагиата.

Наполнение нужно будет производить через панель управления сайтом, доступ, к которой будет предоставлен выбранному исполнителю.

Указывайте сроки и цены за 100 вопросов.

Оплата Webmoney или через СБС

16 лет назад
Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

royman
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$70
3 дня
Хороший исполнитель. Быстро понял суть задания и выполнил в установленные сроки

Заявки фрилансеров

royman
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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