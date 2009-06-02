Необходимо наполнить базу знаний 1С: http://1c.svetozor.ru/knowledgebase.php Для начала нужно будет добавить 100 вопросов-ответов, примеры вопросов-ответов модно посмотреть по той же ссылке. Если тексты вопросов-ответов будут браться с других источников интернета, то ...