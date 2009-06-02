1. Тексты создаются, по усмотрению исполнителя, либо из имеющихся на сайте, либо со сторонних ресурсов в интернете или прочих. 2. Текста должны содержать, предоставленные заранее заказчиком, ключевые слова или словосочетания и повторяться в тексте ...
Рерайт
Нужен рерайт около 60к символов.Подробнее в аське 394549566
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