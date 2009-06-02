Рерайт статьи - описание работы с программой

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Завершен10 заявок246 просмотров

Рерайт статьи - описание работы с программой

Источник информации http://www.nanocad.ru/information/articles/index.php?article=23918

Присылаете в Word с картинками

Пишется для людей

Размещаться будет не от лица компании, выпустившей эту программу, а от меня ( автора новостного сайта)

Оплата рубли вебмани

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Отличный заказчик. Все четко, оперативно Оплата незамедлительно. Приятно было работать. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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