Креативные тексты для контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок343 просмотра

Запускается рекламная кампания проекта быстрых сообщений - мини блога, что-то похожее на твитер. Нужен человек для написания интересных, "цепляющих" заголовков и обьявлений для контекстной рекламы.

Кто заинтересован - пииште свои цены, сроки, работы, которыми гордитесь. Можно сразу одно обьявление "цепляющее" написать :)

16 лет назад
chudo_yodo
Ната 
43 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
5 дней

Заявки фрилансеров

sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад