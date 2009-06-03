Сайт www.detalk.ru Требуются статьи на различные системы управления сайтом. 1-2 статьи в неделю на каждую CMS. Ищется несколько исполнителей. Обязателен грамотный русский язык, ...
Вступительное слово для организатора ПП ЕГЭ
ПП - пункт проведения.
Нужно 3-4 предложения, максимум 5. С легким юмором, так чтобы настроить ребят. Без сарказма :)
Экзамен - математика.
Нужно сегодня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт www.mgraphics.ru Требуются уникальные уроки по фотошопу, флешу или корелу. 1-2 урока в неделю. Ищется несколько исполнителей, можно на один из продуктов. Обязательно ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться рерайт статей авто тематики. плачу за 1к знаков - 0.8$ в аську 14-552-702Копирайтинг35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Написать 24 пиар статьиЗавершен16 лет назад
Нужна статьи о компании, производителе маркировки Информация на сайте http://www.rulabel.ru/ Оплата вебмани рублиЗавершен16 лет назад
Рерайт статьи - описание работы с программой Источник информации http://www.nanocad.ru/information/articles/index.php?article=23918 Присылаете в Word с картинками Пишется для людей Размещаться будет не от лица компании, выпустившей эту программу, а от меня ( ...Завершен16 лет назад
Ищу копирайтера, который может написать 5 текстов про услуги: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация, фумигация.Копирайтинг69 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен срочный рерайтинг статей на автотематику. Прошу указать стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Порода собак Родезийский Риджбек Сайт пустой, мне нужен уникальный контент, чтобы заполнить сайт Адрес сайта: http://www.dog54.ru если было такое, что вам доводилось уже писать про них, то, пожалуйста, скиньте мне ...Завершен16 лет назад
- $60
Требуется развить начатый мной сценарий флеш игры-квеста по духу наиболее близкой к книге "Код Давинчи". Основная работа состоит в том, что бы придумывать различные квесты и загадки на заданную тему и уметь их красиво ...Завершен16 лет назад