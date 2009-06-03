Вступительное слово для организатора ПП ЕГЭ

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Завершен3 заявки150 просмотров

ПП - пункт проведения.

Нужно 3-4 предложения, максимум 5. С легким юмором, так чтобы настроить ребят. Без сарказма :)

Экзамен - математика.

Нужно сегодня.

16 лет назад
organoid
Влад 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень креативный человек, множество идей и творческих мыслей... Я остался доволен, при случае буду рад работе с Марией еще раз.
Отличный заказчик в квадрате, от общения получила море позитива. С юмором у Владислава тоже все в порядке. Оплата незамедлительная. Вот уж где действительно было приятно сотрудничать! Спасибо вам.

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад