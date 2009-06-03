Светлана, спасибо за статьи! Давайте продолжим работать?
Рерайт статьи на автотематику.
Статья легкая, необходимо сделать 3 варианта одной статьи, оплата после проверки на уникальность, предпочтение отдам тому, чьи цены ниже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Запускается рекламная кампания проекта быстрых сообщений - мини блога, что-то похожее на твитер. Нужен человек для написания интересных, "цепляющих" заголовков и обьявлений для контекстной рекламы. Кто заинтересован - пииште свои цены, сроки, ...Закрыт16 лет назад
ПП - пункт проведения. Нужно 3-4 предложения, максимум 5. С легким юмором, так чтобы настроить ребят. Без сарказма :) Экзамен - математика. Нужно сегодня.Завершен16 лет назад
Сайт www.detalk.ru Требуются статьи на различные системы управления сайтом. 1-2 статьи в неделю на каждую CMS. Ищется несколько исполнителей. Обязателен грамотный русский язык, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт www.mgraphics.ru Требуются уникальные уроки по фотошопу, флешу или корелу. 1-2 урока в неделю. Ищется несколько исполнителей, можно на один из продуктов. Обязательно ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться рерайт статей авто тематики. плачу за 1к знаков - 0.8$ в аську 14-552-702Копирайтинг35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Написать 24 пиар статьиЗавершен16 лет назад
Нужна статьи о компании, производителе маркировки Информация на сайте http://www.rulabel.ru/ Оплата вебмани рублиЗавершен16 лет назад
Рерайт статьи - описание работы с программой Источник информации http://www.nanocad.ru/information/articles/index.php?article=23918 Присылаете в Word с картинками Пишется для людей Размещаться будет не от лица компании, выпустившей эту программу, а от меня ( ...Завершен16 лет назад
Ищу копирайтера, который может написать 5 текстов про услуги: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация, фумигация.Копирайтинг69 заявокЗакрыт16 лет назад