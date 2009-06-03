Статьи. Концертная тематика.

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Закрыт51 заявка507 просмотров

Для сайта http://5koncertov.ru/ требуется 2 уникально переработанные статьи:

(лучше всего биографии):

- Бритни Спирс

- Элтон Джон

Размер:

2 станицы формат А4 , шрифт 11 в word.

Ключевики для Бритни Спирс:

- Бритни Спирс

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Ключевики для Элтона Джона:

- Элтон Джон

- билеты на Элтона Джона

- концерт Элтона Джона

- Elton John

"Тошнота" ключей - 5-7%

16 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров