Рерайт статей

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Закрыт13 заявок427 просмотров

Требуются рерайтеры для написания статей. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов. Тестовое задание - единое для всех.

Написать рерайт статьи (материал находите самостоятельно) на тему - написание дипломов. Тех, кто не согласен на тестовое задание прошу не обращаться. Задание высылать на [email protected]

Написание статей
16 лет назад
as2109
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров