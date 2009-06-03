Рерайт статей

Требуются рерайтеры для написания статей. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов. Тестовое задание - единое для всех.

Написать рерайт статьи (материал находите самостоятельно) на тему - написание дипломов. Тех, кто не согласен на тестовое задание прошу не обращаться. Задание высылать на [email protected]