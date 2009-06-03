Для сайта http://5koncertov.ru/ требуется 2 уникально переработанные статьи: (лучше всего биографии): - Бритни Спирс - Элтон Джон Размер: 2 станицы формат А4 , шрифт 11 в ...
Рерайт статей
Требуются рерайтеры для написания статей. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов. Тестовое задание - единое для всех.
Написать рерайт статьи (материал находите самостоятельно) на тему - написание дипломов. Тех, кто не согласен на тестовое задание прошу не обращаться. Задание высылать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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