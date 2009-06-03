Текст для сайта

Ищу человека для написания текстов для моего сайта, уже имеется веб-дизайн шаблона. Нужен человек для небольшой корректировки шаблона и написания текста для всех страниц сайта. Около 10 страниц, текст должен быть актуальным и хорошо написанным, сайт связан с услугами Телеком и IP-телефонии. Также необходима реклама среди русского населения о тарифах. Спасибо за помощь